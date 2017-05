Na fiets- ook een wandelroute door Middag-Humsterland

(Foto: Wout van Groenestijn/Groningen in Beeld)

Wandelaars kunnen vanaf woensdag een nieuwe route lopen door onze provincie. De route met de naam 'Wandelen met het Reitdiepveer' gaat van Zuidhorn naar Winsum.

Halverwege pakken de wandelaars het pontje om het Reitdiep over te steken.



Na fietsers ook wandelaars

Wijnand de Boer, samensteller van de wandelroute, hoopt het gebied zo meer op de kaart te zetten. 'Er komen hier al heel veel fietsers, dat loopt geweldig. Nu willen we meer wandelaars hierheen halen.'



Er zijn twee routes uitgezet: een eendaagse tocht over 22 kilometer, of twee dagen van beiden 16 kilometer.



Middag-Humsterland

Wie de routes volgt komt onder meer door plaatsen als Eenrum, Feerwert en Fransum. Maar ook door het Middag-Humsterland gebied. De Boer: 'Het Middag-gebied komt met de gemeentelijke fusie weer terug bij het Westerkwartier. Dat willen wij als inwoners natuurlijk wel extra onder de aandacht brengen.

