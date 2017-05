Zorgen over de verkeersveiligheid bij komst supermarkt in Ter Borch

(Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De inspraakavond over de supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde trok dinsdagavond ongeveer vijftig mensen. De grootste zorg van de aanwezigen ging over de toenemende verkeersdrukte in de buurt.





De bewonersvereniging kwam tijdens de inspraakavond ook aan het woord. Zij zijn niet voor of tegen de supermarkt maar vinden een zorgvuldige procedure belangrijk. Daarnaast zijn er zorgen over de verkeersdrukte rondom de school die vlakbij de supermarkt staat.



Over de komst van de supermarkt naar Ter Borch is al langere tijd discussie. Zo zijn ondernemers bang dat door de komst van de supermarkt hun omzet daalt.



Over twee weken wordt het plan weer besproken. De groep STOPTynaarlo haalde aan dat veel mensen een huis gekocht hebben met het oog op rust en dat er jaren geleden nog geen sprake was van een supermarkt. Dat meldt RTV Drenthe De bewonersvereniging kwam tijdens de inspraakavond ook aan het woord. Zij zijn niet voor of tegen de supermarkt maar vinden een zorgvuldige procedure belangrijk. Daarnaast zijn er zorgen over de verkeersdrukte rondom de school die vlakbij de supermarkt staat.Over de komst van de supermarkt naar Ter Borch is al langere tijd discussie. Zo zijn ondernemers bang dat door de komst van de supermarkt hun omzet daalt.Over twee weken wordt het plan weer besproken.

Door: RTV Noord Correctie melden