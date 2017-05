Rehwinkel over vertrek als burgemeester: 'Ik had dingen anders moeten doen'

Peter Rehwinkel vindt dat hij als burgemeester van Groningen 'sommige dingen anders had moeten doen'. In 2013 stapte hij plotseling op, anderhalf jaar voor het einde van zijn ambtstermijn.

Rehwinkel deed de uitspraak dinsdagavond in het radioprogramma 'Met het oog op morgen' van de NOS. Wat hij dan precies anders had moeten doen, vertelde Rehwinkel er niet bij.Na het vertrek van Rehwinkel ontstond commotie over zijn nieuwe baan. Hij vertrok om aan de slag te gaan als rampenmanager in Barcelona. Maar die baan bleek uiteindelijk helemaal niet te bestaan.Vervolgens was er ophef over de wachtgeldregeling waar Rehwinkel gebruik van maakte. 'Het is ook jammer als mijn hele carrière gereduceerd wordt tot alleen mijn vertrek uit Groningen', stelt Rehwinkel in 'Met het oog op morgen'.Rehwinkel is sinds vorige week burgemeester van Zaltbommel.