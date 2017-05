Na de binnenkant wordt nu de buitenkant van de Diepenring aangepakt

De werkzaamheden aan de binnenkant van de Diepenring in Stad zijn afgerond, maandag is begonnen met de aanpak van de buitenkant. De hoek Schuitendiep met Damsterplein is als eerste aan de beurt. Dat betekent omleidingen en soms vertwijfelde automobilisten, die niet weten waar ze langs moeten.

'Het staat echt aangegeven, maar de mens is een kuddedier. Zo gewend dat ze er langs kunnen', zegt toezichthouder Henk Bloupot van de gemeente Groningen.Net als bij de aanpak van de binnenring, krijgen fietsers meer ruimte op de buitenste ring. Voor auto's blijft één van de twee rijstroken over, fietsers krijgen een eigen baan.De komende maanden verplaatsen de werkzaamheden zich langs de hele buitenste ring. Voor bedrijven en omwonenden kan dat overlast opleveren. Maar de gemeente doet er alles aan dat tot een minimum te beperken.'We hebben veel overlegd met de horeca', stelt André Feitsma, de projectleider. 'Terrassen opbreken doen we in goed overleg, niet op een zonnige middag. Dan wachten we een dagje langer, of we doen het op een ochtend.'