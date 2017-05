Lopend Vuur: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn

Discussie in Zuidhorn. Supermarkt Albert Heijn wil graag de zondag voor Kerst open zijn en wil dat de gemeenteraad daarvoor nog eens naar de winkeltijdenverordering kijkt.

In Zuidhorn is het winkels niet toegestaan op zondag open te zijn. In veel andere plaatsen zijn met name supermarkten wel open, maar het verschilt per gemeente.Terwijl winkeliers zich aan de regels van de gemeente moeten houden, kun je in online winkels wel 24 uur per dag terecht. Is het nog van deze tijd dat de overheid bepaalt wanneer winkels open zijn? Of moeten winkeliers dat zelf kunnen bepalen?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).