Zorgen over uitstoot chemische stoffen in Groningen

(Foto: myklroventine / Flickr Creative Commons)

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen maakt zich zorgen over de toename van het aantal chemische stoffen en het eventueel lozen en de uitstoot daarvan in de provincie. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.





Duidelijkheid

Aangezien Groningen een uitgebreide chemische industrie heeft, wil de partij duidelijkheid hebben van het college over de omgang met de chemische stoffen en de uitstoot ervan. Voerman maakt zich zorgen dat er geen controle lijkt te zijn op de uitstoot van de stoffen.



'Wij maken ons, net als verschillende wetenschappers, zorgen over de impact voor mens en milieu', zegt Statenlid Ankie Voerman.

Door: RTV Noord Correctie melden