Zorgen over sloop: 'Mijn angst is dat de Folkingestraat verpest wordt'

'Mijn angst is dat het beeld van de Folkingestraat verpest wordt.' Frederik Boersema, vrijwilliger bij de synagoge in Stad, vreest dat tegenover het Joods gebedshuis een studentencomplex van vijf verdiepingen zal verrijzen.

Voor een pand aan de overkant van de synagoge is een sloopvergunning afgegeven . 'Zo gaat veel verloren van hoe het er hier nu uitziet. Deze straat is enkele jaren geleden nog uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland. Zo'n prijs krijg je niet snel weer als je dat verpest door een heel hoog gebouw neer te zetten.'Volgens een woordvoerder van de gemeente is het overigens helemaal niet gezegd dat er echt een studentencomplex van vijf verdiepingen komt, zoals Boersema vreest. 'En als er wel concrete plannen zijn, wordt dat eerst gepubliceerd. Dan hebben mensen nog zes weken de tijd om bezwaar te maken.'Dat het pand tegenover de synagoge gesloopt wordt, is wel zeker. 'Wat blijft er dan nog over van de gezelligheid, van de sfeer?', vraagt Boersema zich af.