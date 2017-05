Eerste Founder Talks: 'Amper smartphones gezien, dus avond is geslaagd'

Uitvaart-innovator. Zo noemt Evert de Niet zich als hij zich voorstelt aan zo'n 100 belangstellenden in een zaal van het Groninger Forum. De Niet is de eerste gast in de eerste editie van Founder Talks, een live talkshow met Groningens meest markante ondernemers.

In Founder Talks wordt geprobeerd om erachter te komen wie de mens is achter de ondernemer. Het gaat daarbij om ondernemers die hebben laten zien dat ze bij de besten horen in hun branche.Dat is zeker van toepassing op De Niet. Hij is directeur van Algemeen Belang, een spraakmakende Groningse uitvaartonderneming. Hij heeft onder meer de FC Groningen-uitvaart bedacht. Ook de 24-uurs rouwkamers en professionele nazorg voor de nabestaanden zijn van hem afkomstig.Momenteel is hij bezig met het ontwikkelen van de meest duurzame uitvaart van Nederland. En dat is maar een deel van het aantal innovaties die De Niet met zijn Algemeen Belang heeft ontwikkeld. 'Alleen dode haaien drijven met de stroom mee', aldus de oud- Scheveninger.Talkshowhost Bart Breij van RTV Noord trekt ruim een half uur uit om de kern van het ondernemerschap van De Niet bloot te leggen. Daarna kan het publiek vragen stellenà la College Tour. Daarvan wordt gretig gebruik gemaakt.'Je weet niet waarop je je moet voorbereiden, maar ik kan altijd vertrouwen op mijn eigen verhaal en op mijn eigen ervaringen. En het is ontzettend leuk om dat te kunnen delen met een zaal met heel geïnteresseerde, aandachtig luisterende mensen', aldus De Niet.Voor directeur Albert Buring van creatief bureau 212 Fahrenheit volgt eenzelfde scenario. Met zijn bureau, voor zowel communicatie als design, heeft hij al een reeks prijzen in de wacht gesleept. Hij laat een korte film zien waarin succesvolle projecten van 212 Fahrenheit worden getoond.De zaal ziet onder meer het roze gebouw aan de Grote Markt, een boekenkast in de synagoge van Appingedam en een muziekmachine voor de muziekschool Zuid-Groningen of een campagne om een Gronings bier in de markt te zetten. Een derde van de aanwezigen geeft aan het prima te vinden wanneer het roze pand tegen de grond gaat. Het wordt namelijk gesloopt voor de vernieuwing van de oostwand van de Grote Markt.'Als je wat maakt dat impact heeft, moet je ook verwachten dat mensen niet allemaal zeggen: goed gedaan', zegt Buring tegen Breij. Buring vindt het lastig om in kort tijdsbestek uit te leggen hoe een creatief proces in zijn werk gaat. 'Met de boekenkast in de synagoge bijvoorbeeld zijn we langer dan een jaar bezig geweest'. Hij denkt dat het toch gelukt is: 'een geweldige ervaring, ik vond het leuk om er over te vertellen'.Voor talkshow host Bart Breij is de avond geslaagd. 'Het zit hem vooral in het inspirerende aspect. We proberen ook echt ondernemers te zoeken met een mooi en origineel verhaal. De Niet en Buring zijn natuurlijk wel twee uitersten van elkaar. Dat kwam toevallig goed uit, maar we zijn voortdurend op zoek naar die vorm van inspiratie.'Breij heeft het gevoel dat hij boven water heeft kunnen krijgen wat hij vooraf wilde. 'Ik ben overwegend tevreden. Je stelt hele kritische vragen, verwacht antwoord A, maar krijgt soms antwoord B. Om dan nog het uiterste eruit te krijgen, is technisch gezien nog even wennen. Maar deze eerste aflevering van Founder Talks is een pilot, we beginnen net.'Wat hem in ieder geval meeviel is dat de bezoekers van Founder Talks nauwelijks op hun smartphones keken. 'Ik let daar op. Veel mensen hebben de neiging om snel een smartphone erbij te pakken als het saai wordt, maar ik zag nauwelijks schermen tijdens de show. En dat vind ik heel gaaf.'De bedoeling is elk kwartaal een avond met twee van deze ondernemers te organiseren.