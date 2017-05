Lopen van station naar station via het Reitdiepveer

De wandelschoenen kunnen aan voor een nieuwe wandelroute door onze provincie. Wandelen met het Reitdiepveer heet de route die loopt van het station in Zuidhorn naar het station in Winsum.

Wijnand de Boer uit Noordhorn heeft de route samengesteld. Hij is een van de bijna vijftig vrijwilligers van het Reitdiepveer.De Boer: 'Het veer is populair bij fietsers die hier de oversteek maken, maar we zien nog te weinig wandelaars. Met deze route willen we ook die mensen hier naar toe trekken en ze het prachtige landschap bij het Reitdiep laten zien.De route is eenentwintig kilometer lang en volgens De Boer voor geoefende wandelaars in een dag goed te doen. De tocht voert door het Middag-Humsterland, ondermeer langs het kerkje van Harkema, Fransum, Ezinge en Feerwerd.Onderweg moeten de wandelaars het Reitdiep oversteken. Dat gebeurt met het veer dat vaart tussen Aduarderzijl en Schaphalsterzijl.Voor mensen die wat langer van het gebied willen genieten is een tweedaagse tocht uitgezet van twee keer zestien kilometer. In die route is Eenrum het 'keerpunt'. Ook de wandelaars van de tweedaagse moeten met het veer het Reitdiep oversteken.Meer informatie over de route die woensdag officieel wordt geopend is te vinden op www.reitdiepveer.nl/wandelroutes