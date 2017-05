14-jarig meisje uit Stad wordt al enkele dagen vermist

De politie zoekt de 14-jarige Romey Nijboer (Foto: politie.nl)

De 14-jarige Romey Nijboer wordt sinds maandag 1 mei vermist. Het meisje is weggelopen en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Romey was gekleed in een grijze jurk, zwarte panty en een zwarte leren jas. Ze is 170 cm lang en heeft lichtbruin haar.



Romey is voor het laatst gezien aan de Hoogeweg in Groningen.



De politie vraagt mensen die informatie hebben over de vermissing om contact op te nemen via telefoonnummer 0800-6070.

Door: RTV Noord