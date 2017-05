Bureau zet grote vraagtekens bij werkwijze Centrum Veilig Wonen

Het bureau voor contra-expertise en second opinions ProContrast BV heeft een hooglopend conflict met het Centrum Veilig Wonen (CVW) over de gewijzigde werkwijze van het schadeconcern. Die deugt niet, vindt het bureau.

Zo zou uitvoerders van contra-expertises het werken steeds moeilijker, zo niet onmogelijk worden gemaakt. En die kritiek leidt er volgens ProContrast toe dat het CVW het bureau de deur uit wil werken. Volgens het CVW is daar geen sprake van.Een en ander komt naar voren in een uitgebreide mailwisseling tussen beide partijen, waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen. Ook is er een mail naar de Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen gestuurd. Daarin licht ProContrast de kritiek op de werkwijze van het Centrum Veilig Wonen toe.Verder wordt geconcludeerd dat er alles aan gedaan wordt om ProContrast de mond te snoeren. Zo wordt de raadsman gewezen op een mailblokkade, die zou zijn opgezet door het bedrijf Dictu. Dat is de ICT-dienstverlener van het ministerie van Economische Zaken.'De directie van ProContrast is tot de conclusie gekomen dat mailverkeer aan de Nationaal Coördinator Groningen en de Arbiter Aardbevingsschade geblokkeerd wordt. Dit is geconstateerd door onze IT-professionals en bevestigd door Dictu; de overheidsinstelling die de IT-zaken voor beide instellingen organiseert. ProContrast wordt blijkbaar buitenspel gezet', zo schrijft het bureau aan Klaassen.Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken wordt die conclusie onterecht getrokken. 'Hier is volstrekt geen sprake van. De mailtjes van ProContrast worden gewoon ontvangen,' is de reactie.ProContrast verzorgt contra-expertises en second opinions voor gedupeerden met mijnbouwschade, die zich niet kunnen vinden in de beoordeling van schade door experts van het CVW. Het conflict splitst zich toe op een aangepaste werkwijze.Daarbij krijgen de zogenoemde eerste lijns-experts meer uren voor uitgebreidere rapportage. Het gaat hierbij om de door het CVW ingezette experts.Volgens ProContrast staat daar tegenover dat de uitvoerders van de contra-expertises juist veel minder tijd krijgen, terwijl het werk is toegenomen om tegengas te geven tegen de omvangrijkere rapporten. Mede-eigenaar Jo Schippers van ProContrast laat desgevraagd weten sterk de indruk te hebben dat op deze wijze de tegenonderzoeken bewust worden tegengewerkt.'Het werk wordt ons zo onmogelijk gemaakt. Het komt er bijna op neer dat ons wordt gedicteerd wat wij in de rapporten moeten schrijven. Wij worden zo enorm onder druk gezet. Dat is heel oneerlijk ten opzichte van de gedupeerden en onacceptabel', reageert Schippers.Komt nog eens bij dat de betalingen van het CVW heel lang op zich laten wachten. 'Dat begint bij 90 dagen en loopt via 120 dagen zelfs in een aantal gevallen op naar 180 dagen. Als gevolg daarvan krijgen wij problemen bij het voldoen aan onze financiële verplichtingen, zoals de BTW-afdracht. Aan alle kanten wordt ons werk gefrustreerd.'In de mail aan de Onafhankelijk Raadsman dreigt ProContrast alle 360 bij het bureau lopende dossiers te bevriezen. 'Het heeft op deze manier geen zin. We gaan onze cliënten hierover informeren. Zij zijn de dupe. We gaan ze uitleggen dat de oorzaak van de problemen bij het CVW ligt.'Woordvoerder Arjan van de Leur van het Centrum Veilig Wonen zegt verbaasd te zijn over de kritiek van ProContrast. Volgens hem is er niets ingrijpends gewijzigd.'Wel zijn de rapporten van de eerste lijns-experts uitgebreider en kwalitatief verbeterd. Dat vloeit voort uit de omkering van de bewijslast. In onze ogen is het nu juist makkelijker voor de contra-experts. Zij hoeven minder werk te doen door die uitgebreidere rapporten, terwijl de tarieven niet zijn verlaagd', reageert Van de Leur.Hij benadrukt dat ProContrast het enige contra-bureau is dat om een hogere vergoeding vraagt. 'Indien zich onverhoopt uitzonderlijke, tijdrovende situaties voordoen kan de contra-expert dit melden bij CVW. En dan kan voor het meerwerk eventueel een aparte, extra vergoeding worden bepaald.'