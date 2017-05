'Positief over woningmarkt, maar bouw moet wel sneller'

De woningmarkt trekt aan en er zijn veel plannen voor nieuwbouw, maar die bouw moet wel sneller. Dat zegt Roeland van der Schaaf, wethouder in de stad en bestuurslid van de Regio Groningen-Assen.

Dat samenwerkingsverband publiceerde vandaag cijfers over de woningmarkt in de regio.Er zijn het afgelopen jaar bijna de helft meer bouwvergunningen afgegeven voor nieuwe huur- en koopwiningen dan gemiddeld de afgelopen vijf jaar het geval was. De bouwactiviteit is ook toegenomen.Toch noemt Van der Schaaf de snelheid waarmee gebouwd wordt niet snel genoeg. 'En we zien dat vooral de discussie met de NAM over aardbevingsbestendig bouwen vertragend werkt.'Van der Schaaf erkent dat de cijfers, hoewel positief, niet té rooskleurig moeten worden gezien. Vijf jaar geleden lag de woningmarkt immers op z'n gat. 'Dit is inderdaad deels een inhaalrace, maar we kijken naar de lange termijn en die ziet er wel gewoon goed uit.'Met name kernen in bijvoorbeeld Bedum en Winsum profiteren volgens hem mee van de toenemende vraag naar woningen in en rondom Groningen. 'Verder de regio in, en dan vooral in Oost-Groningen, blijft wel sprake van krimp.'