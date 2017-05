Rabobank voert strijd op tegen plofkraken

'Tot vorig jaar werden bij plofkraken vooral gasflessen gebruikt. Daar zijn onze geldautomaten tegen beveiligd. Maar tegenwoordig gebruiken criminelen zware explosieven'.

Margo van Wijgerden, woordvoerder bij Rabobank, windt er geen doekjes om. Er lijkt een wapenwedloop aan de gang tussen de banken en plofkraakbendes. En het is niet uitgesloten dat daarbij onschuldige slachtoffers vallen.Van Wijgerden: 'Vraag me niet waarom, maar het lijkt er op dat die bendes, die explosieven gebruiken, het alleen op onze automaten hebben voorzien'. Daarom is de Rabobank bezig bij al zijn geldautomaten in ons land (ongeveer 2000) de risico's in kaart te brengen.Bij 35 geldautomaten worden de gevaren zo hoog ingeschat dat ze inmiddels zijn gesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om automaten waar mensen direct naast of boven wonen, zoals bij een appartementencomplex in Hoogezand.Bij andere automaten met een verhoogd risico worden ook maatregelen genomen. Sommige kunnen allen nog maar overdag worden gebruikt, bij andere wordt extra gesurveilleerd. 'Een tijdelijke maatregel', verzekert Van Wijgerden. 'We hadden al andere maatregelen op stapel staan, die nu versneld worden uitgevoerd'.Het gaat dan om het verbeteren aan de binnenkant van de geldautomaten. Daarover wil de woordvoerder begrijpelijkerwijs verder niets loslaten. 'Ik ga u ook niet vertellen waar, en waar niet we extra maatregelen nemen, want ik wil criminelen natuurlijk niet wijzer maken dan ze zijn'.'Maar het is zeker niet de bedoeling grote aantallen automaten te sluiten, want we willen het de contante geldstroom wel op gang houden', besluit Van Wijgerden.