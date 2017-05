De kinderen op OBS De 9 Wieken in Winsum moesten er woensdagochtend allemaal aan geloven. Eerst een warming-up, daarna een bootcamp en een stormbaan. Onderdeel van het B-fit programma dat de school heeft omarmd.

Burgemeester Rinus Michels deed de aftrap samen met juf 'Annemiek van gymnastiek'. 'Kinderen moeten achter de computer vandaan en bewegen', zegt de vakleerkracht die ook B-Fitcoach is van het Huis voor de Sport.Het programma B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Het wordt aangeboden op het basisonderwijs, kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs. Ook de ouders worden bij het programma betrokken.De kinderen op De 9 Wieken hoeven zich de komende tijd niet te vervelen op het schoolplein. 'We bieden ze de komende 10 weken allerlei spelletjes en materialen aan voor op het plein', zegt Annemiek Steendam.