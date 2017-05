Zorgen over voorgenomen sluiting Westerschool in Stadskanaal

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Stadskanaal maakt zich zorgen over plannen om de Westerschool in Stadskanaal-Noord te sluiten. Leerlingen van de school moeten dan na de vakantie naar De Oleander, vier kilometer verderop.

'Wij maken ons zorgen over de afstand die de kinderen dan moeten fietsen', zegt PvdA-raadslid Theo Klinkhamer.Beide scholen vallen onder stichting Opron en kregen vorig jaar het stempel 'zwak' van de Onderwijsinspectie. Opron benadrukt dat het nog niet zeker is dat de plannen doorgaan.'We zitten nog midden in het proces. Het gaat om een voorgenomen besluit en de kogel is nog niet door de kerk. De medezeggenschapsraad heeft tot 31 mei de tijd om met een advies te komen', meldt Jan Paul ten Brink van Opron.Klinkhamer: 'Wij vinden dat er genoeg openbaar onderwijs gegarandeerd moet zijn in de omgeving. Dat is ook wettelijk verplicht. Daar willen we duidelijkheid over.'