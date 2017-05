Tbs moordenaar Anne de Ruyter de Wildt verlengd

De rechtbank in Groningen heeft de tbs-behandeling van de 46-jarige Henk S. met twee jaar verlengd. S. wordt behandeld in de Van Mesdagkliniek voor de moorden op Anne de Ruyter de Wildt uit Groningen en Annet van Reen uit Utrecht, in '97 en '94.

Volgens de rechter is de psychische problematiek die ten grondslag heeft gelegen aan beide moorden nog steeds aanwezig. S. is nog altijd zo gevaarlijk dat voortzetting van de behandeling is vereist, zo oordeelde de rechtbank woensdag.Omdat Henk S. in de ogen van deskundigen onbehandelbaar is, is recent een long stay status voor hem aangevraagd. Iemand met een dergelijke status komt niet in aanmerking voor een terugkeer in de maatschappij. Over het verzoek van de tbs-kliniek is nog geen besluit genomen.