Landgoed Verhildersum haalt schilderij eindelijk naar huis

Een geslaagde crowdfundingsactie stelde Landgoed Verhildersum woensdag in staat een portret van een oud-bewoner eindelijk in huis te halen. De eigenaren van het perceel nabij Leens zaten al langere tijd achter het portret aan.

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh werd in 1673 op 16-jarige leeftijd borgheer van het landgoed. Hij is terug te vinden op het grote familieportret in de borg Verhildersum. In zijn jaren als bewoner heeft Edzard Jacob Verhildersum verbouwd.Het schilderij waarop Van Starkenborgh staat afgebeeld, is vandaag door Landgoed Verhildersum voor 8000 pond gekocht via veilinghuis Sotheby's in Londen. De geschatte waarde van het schilderij lag rond de negenduizend euro.'Het portret hoort op Verhildersum thuis', zei Gerrit Alssema, directeur van Verhildersum, eerder. Vandaag liet hij weten zeer verheugd te zijn: 'Het komt nu echt thuis.'Er komen overigens nog wel kosten bij voor de restauratie van het schilderij. Over de hoogte daarvan wilde Alssema niks kwijt.