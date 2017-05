Doelman Zwarthoed in beeld bij FC Groningen

Theo Zwarthoed (archief) (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft interesse in doelman Theo Zwarthoed. Zwarthoed is de beoogde tweede keeper, achter eerste keus Sergio Padt.

Zwarthoed is momenteel eerste doelman van Go Ahead Eagles, dat laatste staat in de Eredivisie.



Volendam

De 34-jarige Volendammer is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit Deventer en speelde eerder voor AZ, Excelsior, RKC, Volendam en De Graafschap.



FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van de huidige reservedoelmannen Stefan van der Lei en Peter van der Vlag.

Door: RTV Noord