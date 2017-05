Oud-verzetsman krijgt postuum Ereburgerschap van Groningen

Geert Sterringa krijgt postuum het Ereburgerschap van Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van het communistisch verzet, lid van Provinciale Staten en lid van de Groningse gemeenteraad. Op 19 januari 1944 overleed hij op 67-jarige leeftijd in het concentratiekamp Buchenwald.

Sterringa ontvangt het Ereburgerschap van de gemeente Groningen als blijk van waardering voor en erkenning van zijn grote betekenis voor de Groninger samenleving. Al in 1933 waarschuwde de onderwijzer voor het opkomende fascisme. Later dat jaar nam hij de eerste ontsnapte gevangenen uit de concentratiekampen in het Emsland in huis.Hij nam deel aan de leiding van het communistische verzet in Groningen en was mederedacteur van het Noorderlicht, dat uitkwam in het najaar van 1940 en de eerste regelmatig verschijnende verzetskrant in Groningen werd. Na de Amsterdamse Februaristaking, in Europa de enige openbare demonstratie tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter, schreef Sterringa een oproep aan de bevolking om in verzet te komen. Naar aanleiding van deze oproep werd hij op 10 maart 1941 gearresteerd.Na een verblijf in het Huis van Bewaring werd hij op 23 april 1941 overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen, samen met elf anderen uit het communistische verzet. In januari 1942 volgde kamp Amersfoort, waar hij en zijn medegevangenen het bijzonder zwaar hadden. Eind maart 1942 ging hij op transport naar het concentratiekamp Buchenwald. Ten gevolge van de vele ontberingen overleed in 1944 in Buchenwald.Geert Sterringa maakte deel van een groep van bijna honderd communisten uit Groningen, die in 1941 werd gearresteerd en op transport naar de kampen in Duitsland ging. Ruim driekwart van hen kwam om het leven.Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens 'buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.' De Ereburgers zijn ingeschreven in het Gulden Boek, waar Geert Sterringa later dit jaar bijgeschreven zal worden.Sinds 2004 zijn als Ereburger ingeschreven in het Gulden Boek mevrouw Annie Tak, de heer Dick Leutscher, de heer Hans Alders, de heer Jacques Wallage, koning Willem-Alexander en koningin Máxima ter gelegenheid van hun eerste bezoek op 28 mei 2013 als koningspaar aan de stad Groningen, de heer Frits van der Heide (2015), de heer Max van den Berg (2016). Recentelijk – november 2016 - ontving Nobelprijswinnaar Ben Feringa het Ereburgerschap van de stad Groningen.