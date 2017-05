'Mogelijke schietpartij' in Delfzijl; verdachte opgepakt

(Foto: Richard Degenhart/FPS)

Aan het Schuitenzand in Delfzijl zijn twee verdachten opgepakt voor een 'mogelijke schietpartij', meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, er zou alleen in de lucht zijn geschoten. De politie is nog op zoek naar het vuurwapen.



De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau.

Door: RTV Noord