'NAM legt veel te weinig geld opzij voor schade-afwikkeling'

De NAM reserveert veel te weinig geld voor de schade-afwikkeling in Groningen. Tot die conclusie komt het onderzoeksbureau Pofundo, dat alle cijfers in opdracht van Milieudefensie op een rijtje heeft gezet.

De onderzoekers hebben berekend dat er per jaar meer dan één miljard aan schadevergoedingen uitgekeerd moet worden. Daar staat een jaarlijkse reservering van de NAM van 217 miljoen euro tegenover, aldus het onderzoek.En dat bedrag is veel te laag om alle schade te compenseren. 'Kennelijk denken de rekenmeesters bij de NAM dat ze wegkomen met een schijntje. Dit onderzoek laat zien dat de NAM nog steeds negeert hoe verwoestend de gaswinning is voor de woonomgeving in het gebied', vindt Jorien de Lege van Milieudefensie.Milieudefensie maakt zich ook zorgen over de financiële sitaitie bij de NAM. 'De miljarden klotsen daar niet meer in het rond. Is de NAM nog wel in staat om alle schade uit te betalen of is het bedrijf straks failliet? Dan zijn de Groningers de klos. Dus is het belangrijk dat gegarandeerd wordt dat ook in de toekomst de schade wordt vergoed, zelfs als er geen gas meer wordt gewonnen,' licht De Lege toe.Milieudefensie concludeert dat de begroting van het gasbedrijf geen recht doet aan de roep om de schade ruimhartig te vergoeden. 'Volgens de rechter is de NAM volledig verantwoordelijk. Het bedrijf moet de Groningers dus ruimhartig gaan compenseren. Daarbij is het dan wel de vraag of de NAM in de toekomst uit de rode cijfers kan blijven.'Milieudefensie vindt dat de partijen die betrokken zijn bij de formatie van een nieuw kabinet de cijfers uit het onderzoek niet mogen negeren. 'De tijd van de gasmiljarden is voorbij, wat nu rest zijn stapels rekeningen. Het nieuwe kabinet heeft de taak om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen om verdere schade te beperken. En als de NAM niet meer kan betalen, moet er heel snel een gasfonds komen.'De NAM laat weten later met een reactie te komen.