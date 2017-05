Overzichtstentoonstelling van Jan Kruis in Stripmuseum

In het Stripmuseum in Groningen is vanaf zondag een speciale overzichtstentoonstelling te zien over het werk van Jan Kruis. Het is een eerbetoon aan de kunstenaar die begin dit jaar overleed.

Jan Kruis is vooral bekend geworden met zijn beroemde Libelle strip Jan Jans en de kinderen, waarin hij een voor iedereen herkenbaar en humoristisch beeld schetst van een doorsnee Nederlands gezinnetje. Hij tekende echter niet alleen strips, maar schreef ook.Een compleet overzicht van zijn werk is nu te zien in het Nederlands Stripmuseum. Naast Jan Jans en de Kinderen is er een schilderijententoonstelling, een presentatie van zijn andere strips, zijn illustratiewerk en Woutertje Pieterse.Er is een speciale plek ingeruimd voor het 'teruggevonden koffertje' van Jan Kruis. Dit koffertje werd onlangs ontdekt en bevat stapels uniek jeugdwerk; schetsboeken, strips en tekeningen waaraan je direct al kunt zien welke bijzondere talenten op vertel- teken- en schildergebied de grote meester later zou ontwikkelen.'Inrichter van de overzichtsexpositie is Frank Vleeshouwer. 'Jan Kruis heeft echt heel veel verschillende soorten tekenstijlen gebruikt. Aquarel, potlood maar ook inkt. Het is een multitalent geweest. Hij kon heel veel meer dan alleen Jan, Jans en de kinderen. Een uitmuntend schilder, en ook een uitmuntend tekenaar.'Jan Kruis was een van de initiatiefnemers van het Groninger Stripmuseum. In 1996 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.