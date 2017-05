Man beschuldigt tandarts van oplichting, maar krijgt zelf straf

Een 54-jarige man uit Hindeloopen heeft een tandartsenpraktijk in Bedum beschuldigd van oplichting, valsheid in geschrifte en computervredebreuk. De Fries werd schuldig bevonden aan smaad en kreeg hiervoor een werkstraf van achttien uur opgelegd.

De straf is geheel voorwaardelijk. De zaak heeft te lang en onnodig bij het Openbaar Ministerie op de plank gelegen.



Blogger

De man beschimpte Mondzorg Bedum op zijn site 'koosgaatdoor.nl', waarop hij blogs publiceert. Vanaf april tot en met mei 2015 schreef de man dat de tandarts in Groningen als tandtechnicus verdoofde, boorde en röntgenfoto's maakte, zonder dat hij hiervoor gediplomeerd was.



Ook zou de tandarts facturen hebben verstuurd van niet geleverde zorg. De Fries beschuldigde de Groningse tandarts er ook van dat die zonder toestemming persoonsgegevens uit de computer trok.



Onderzoeker

De man uit Hindeloopen zegt dat hij onderzoeker is. Hij is naar eigen zeggen ooit als rechercheur na een arbeidsconflict vertrokken bij de regiopolitie Drenthe. Hij ontkende dat hij diegene was die de gewraakte verhalen op de website had geplaatst. Volgens hem werken meerdere mensen aan die site.



Dit geloofde de rechter niet. Die vond dat de Fries te ver is gegaan door de tandarts te beschuldigen van strafbare feiten; 'Dit moet je overlaten aan de strafrechter'.



De man had dit kunnen weten, hij werd in 2011 al eens voor smaad veroordeeld.

