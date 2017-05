Spar Nederland ziet af van Boogplein in Winsum

Het Boogplein (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Gesprekken over een verhuizing van Spar Gijzen naar het Boogplein in Winsum zijn op niks uitgelopen. Spar Nederland ziet geen meerwaarde in een andere locatie van de supermarkt. Er is geen economisch voordeel.





Geen economisch voordeel

'Er is geen behoefte aan meer ruimte', vertelt Sjaak Kranendonk van Spar Nederland. Het concern heeft een eigen onderzoek. Daaruit blijkt dat er geen economisch voordeel is op een nieuwe locatie. Er komen daardoor niet meer klanten. De Spar zit al in de buurt van het Boogplein aan de Hoofdstraat.



'Uitbreiden brengt meer kosten met zich mee', vertelt Sjaak Kranendonk. Ook het transport van goederen naar de winkel zou op het Boogplein niet goed kunnen. 'De infrastructuur is niet heel handig'.



Helaas

'Het is jammer dat Spar Nederland van een verhuizing afziet. Dierenwinkel Discus ziet het nog wel zitten maar het zou mooi geweest zijn als twee grote spelers de ruimte konden vullen', vertelt centrummanager Kjelt Vosjan. Hij houdt zich namens de gemeente samen met ontwikkelaars Dimitri Sennema en Suzan Wierenga bezig met de plannen voor het Boogplein.



Plan B

'Het plan blijft overeind', vertelt Vosjan. Er moet een gebouw komen waarin meerdere partijen ruimte krijgen. 'We zijn bezig met een alternatieve invulling. Eind mei komen we met nieuwe namen van partijen die misschien willen meewerken'.



Ook het gebied rondom het Boogplein moet weer gevuld worden met ondernemingen. Om een verhuizing van winkels te stimuleren zal er in Den Haag geld gevraagd worden.



Door: RTV Noord Correctie melden