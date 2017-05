Stadsbestuur is bereid om bed-bad-broodlocatie te sluiten

Het stadsbestuur wil de bed-bad-broodlocatie in Groningen sluiten als Den Haag met een oplossing komt voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers. De bewoners van de bed-bad-broodlocatie zijn daar onderdeel van.

Dat laat het college weten na vragen van VVD, CDA en de Stadspartij over de opvang.De partijen hebben onder meer gevraagd om te stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente wil juist een nieuw pand bouwen voor de bed-bad-broodbewoners. Dat is in strijd met het beleid van demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhof (VVD).Het stadsbestuur wil dus alleen stoppen met de opvang wanneer er een oplossing komt voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers. Het bestuur wil niet dat die groep mensen op straat beland.Het college van burgemeester en wethouders verwacht overigens wel dat het nieuwe kabinet met een oplossing komt vanaf de zomer. Op dit moment wordt de voorziening namelijk niet gefinancierd met geld van het Rijk. Groningen moet de kosten die ze maken uit eigen kas betalen.Hans Coenraads van de gemeente Groningen heeft vertrouwen in een oplossing, mede door eerdere gesprekken met staatssecretaris Dijkhof. 'We hebben eerder gesproken over acht BBB-locaties in het land. Locaties die met geld vanuit Den Haag worden gefinancierd. Wij hopen dat er alsnog voor die variant wordt gekozen.'Overigens heeft het college geen signalen ontvangen vanaf de Haagse onderhandelingstafel over een dergelijk scenario.Er wonen op dit moment 43 verschillende nationaliteiten in de opvang. De meeste mensen komen uit Somalië (27), gevolgd door Guinee (24), Afghanistan (23), Iran en Armenië (20).