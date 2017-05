Edward Stulp: 'Brouns is de grootste zwakkeling die in de provincie rondloopt'

De Eemshaven moet deel uitmaken van de nieuwe gemeente die ontstaat als Delfzijl, Appingedam en Loppersum met elkaar fuseren. Tenminste, dat vindt de fractie van Lijst Stulp in de gemeenteraad van Delfzijl.

De Eemshaven valt nu nog onder de gemeente Eemsmond die samengaat met Bedum, De Marne en Winsum. Edward Stulp, fractievoorzitter van Lijst Stulp, hoopt dat de provincie orde op zaken stelt. 'Op het moment dat Delfzijl, Appingedam en Loppersum voor DAL gaan, moeten wij aan de provincie voorstellen een grenscorrectie van de Eemshaven door te voeren.'Aangezien Bedum, Winsum en Eemsmond bezig zijn de nieuwe gemeente Het Hogeland vorm te geven, is het maar de vraag of verantwoordelijk gedeputeerde Patrick Brouns daar gehoor aan geeft. 'Tuurlijk niet', zegt Stulp. 'Meneer Brouns is de grootste zwakkeling die er op dit moment rondloopt in de provincie Groningen.' Volgens Stulp zwalkt hij in zijn beleid.De politieke baas van Lijst Stulp wil desnoods wachten met de fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum tot aan de provinciale statenverkiezingen in 2019. 'Dan zit er een nieuw provinciebestuur. Wij hebben alle tijd en kunnen ook prima in 2022 fuseren.'Waarschijnlijk hoeft Stulp niet op steun te rekenen van zijn collega's uit de andere DAL-gemeenten. Die willen dit najaar een besluit nemen over de gemeentelijke fusie, zodat het geen item wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.De fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum is een gedwongen huwelijk nadat de gemeente Eemsmond vorig jaar zomer ineens haar ja-woord gaf aan Bedum, De Marne en Winsum. Eerder mislukten al de plannen voor de supergemeente G7.Na een maandenlange radiostilte lijkt het erop dat de gemeenteraden van de DAL-gemeenten eieren voor hun geld kiezen. Stulp vindt dat zijn collega's zich er te snel bij neerleggen en wil het onderwerp daarom woensdagavond bespreken tijdens de raadsvergadering van Delfzijl. Daarvoor heeft hij wel een meerderheid nodig in de raad.Gedeputeerde Patrick Brouns was niet bereikbaar voor commentaar.