Onderkoelde kajakker van het water gehaald

De waterpolitie heeft woensdagmiddag een verkleumde en onderkoelde kajakker aangetroffen in de haven van Delfzijl. De man is bezig met een tocht van Oslo naar Athene en wil aandacht vragen voor een betere wereld.

Jaap de Jonge van de waterpolitie: 'Ik heb hem in de haven aangetroffen. Hij was net vertrokken vanuit Emden. Daar was hij de Eems overgestoken naar Delfzijl. Daar staat veel wind en stroming. Dat hele stuk heeft hij gelukkig wel met de stroom mee gedaan, maar hij was blij dat hij aan de overkant was.'De kajakker heet Mark Fuhrmann. Hij maakt een trip van Oslo naar Athene in zijn kajak. Fuhrmann wil aandacht voor een betere wereld en wereldvrede. In vijftien Europese steden gaat hij hartjes uitdelen. De Jonge: 'Het zijn projecten die mij op zich wel aanspreken. Dat mensen het aandurven om op deze avonturen te gaan, met het idee om een boodschap over te brengen.'de Jonge: 'Hij ziet er best wel professioneel uit en heeft een heel goede uitrusting. Maar je moet niet vergeten dat hij in een klein bootje zit en ook daar heb je last van wind en regen. Dat hakt er wel in.'De Jonge: 'We komen wel eens mensen in een kajak tegen. Maar meestal in groepsverband. Eigenlijk nog nooit zo iemand die in zijn eentje onderweg is van Oslo nar de Middellandse Zee.'Meer informatie over de tocht van Fuhrmann is te vinden op zijn website. Woensdagavond hoopt hij de stad Groningen te bereiken.