Nieuwe bewoner voor Wildlands

Dierenpark Wildlands krijgt er een nieuwe bewoner bij. De dierentuin haalt een vierde ijsbeer naar Emmen.

Het jonge vrouwtje komt vanuit Bremerhaven. Momenteel laat het dierenpark de ijsberen aan elkaar wennen. Wanneer de nieuwe aanwinst te zien is in de IJsberenbaai van Wildlands, is nog niet bekend.Het vrouwtje heeft nog geen naam. Via de Facebook-pagina van RTV Noord kunt u een suggestie achterlaten.