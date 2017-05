Noord Vandaag: Concurrentie voor burgemeester Den Oudsten

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen gaat concurrentie krijgen. De gemeente krijgt een kinderburgemeester en een kinderraad. Burgemeester Den Oudsten: 'We proberen serieus te gaan luisteren naar wat die kinderen willen en zeggen.'

De zeven kandidaten voor het kinderburgemeesterschap hebben bij een cursus al het een en ander geleerd over politiek en campagnevoeren. Zo kwam een van hen met de verkiezingsbelofte 'Ik wil dat er speeltuinen komen voor iedereen, ook voor kinderen in rolstoelen.'- Onderkoelde kajakker uit het water gehaald in Delfzijl. De man is bezig met een tocht van Oslo naar Athene en wil aandacht vragen voor een betere wereld.- Rob zoekt uit of glutenvrij eten wel zo gezond is.- Vier kerken in provincie Groningen onderdeel van grootste museum van Nederland.- Donar plaatst zich voor de finale van de play-offs, door New Heroes voor de vierde keer op rij te verslaan.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.