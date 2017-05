Dode gevonden in woning Zijldijk (update)

(Foto: FPS/Jos Schuurman) (Foto: FPS/Jos Schuurman) (Foto: FPS/Jos Schuurman) (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Aan de Schoolstraat in Zijldijk is een dode gevonden in een woning. De politie doet momenteel onderzoek.





Update: de politie meldt dat pas donderdag in de loop van de dag meer bekend wordt gemaakt over het onderzoek.





Omdat niet duidelijk is wat de doodsoorzaak is, houdt de politie alle opties open.: de politie meldt dat pas donderdag in de loop van de dag meer bekend wordt gemaakt over het onderzoek.

Door: RTV Noord Correctie melden