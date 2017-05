Roze is niet de favoriete kleur van Mollema

De eerste polls zijn al gemaakt met de vraag welke Nederlander de Ronde van Italië gaat winnen. Er kan gekozen worden uit drie namen. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Bauke Mollema. Het drietal heeft de Giro met vette letters in de agenda staan. Vrijdag start de honderdste editie op Sardinië.

Mollema is sinds woensdag op het Italiaanse eiland. 'Het hele voorjaar heb ik hier naartoe geleefd. Voor mij mag het wel beginnen. En Sardinië is een mooie plek om te starten.' vertelt hij op z'n hotelkamer. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de Groninger de Giro reed. Toen om te ruiken aan het rondewerk. Hij debuteerde met een twaalfde plaats.Nu is hij er met hele andere doelen. In december al koos hij ervoor om in de Ronde van Italië hoge ogen te willen gooien. 'Ik wil meedoen voor de bovenste plaatsen. Maar de concurrentie is groot. Het wordt een zware ronde, vooral in de laatste week.' In de derde week zal normaal gesproken ook de beslissing vallen. Er staan vijf bergetappes op het programma en de slotetappe is een tijdrit. Dan zal duidelijk zijn wie definitief de roze trui om de schouders krijgt. 'Ik zou die trui graag willen pakken de komende weken. Roze is niet mijn favoriete kleur trouwens.'Voor Mollema speelt ook nog iets anders. Als groot supporter van Feyenoord is aanstaande zondag een belangrijke dag. De Rotterdammers kunnen voor het eerst sinds tijden de landstitel pakken. 'Het zal één van de eerste dingen die ik wil checken na de etappe van zondag. Helaas zit ik op de fiets in plaats van voor de TV.'