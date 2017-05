Eindejaarsgala met eerbetoon voor overleden leerlinge

Op de trekker, in een limousine, te paard en met een quad. In allerlei voertuigen komen de leerlingen naar het eindejaarsgala van Het Hogeland College in Uithuizen.

'Een feest met een lach en een grote traan', vertel conrector Tjeerd Nanninga.De leerlingen op de school hebben een moeilijke tijd achter de rug. Door een verkeersongeval komt leerlinge Rianne Mulder (16) op zaterdag 25 februari om het leven. Ook haar vriend Jarik Visser (19) overleeft het ongeluk niet.Haar afstuderende klasgenoten van 4 TL vinden het heel 'bizar' dat ze er niet bij is. 'Het is een heel apart gevoel. Alles had ze al gepland. En nu kan ze er niet bij zijn', vertelt Melanie. Ook Jort mist haar: 'Het is echt een gemis. Ik had haar glimlach hier willen zien'.Alle leerlingen verzamelen na aankomst in de aula. Daar zijn ook de ouders en het broertje van Rianne. Ze krijgen een speciaal welkom. Een applaus van de zaal. 'We vinden het heel bijzonder dat ze er zijn', vertelt conrector Tjeerd Nanninga.De avond begint met een film. Daarin zijn foto's van alle leerlingen te zien. Hoe ze vier jaar geleden op school kwamen en hoe ze er nu uitzien. Ook Rianne komt er in voor. 'Het is heel kort geleden en we willen aan dit verdriet aandacht besteden. We hebben geprobeerd dat op een natuurlijke manier te doen met deze film', vertelt Nanninga.Als de foto's van Rianne voorbij komen is op de achtergrond haar favoriete nummer te horen: Coldplay – Fix you. 'Het zijn alleen maar lachende foto's. Ze was echt een blije leerling', vertelt Nanninga. De tafel waaraan Rianne altijd zat, is niet gebruikt en leeg.'Ik heb de ouders voorbereid op de film. Ze vonden het heel mooi, maar ook heftig om hun dochter te zien op deze schoolfoto's. Maar ze hebben het erg gewaardeerd en het heeft hen goed gedaan', vertelt Nanninga.Nanninga vond het fijn om te zien dat er op zo'n feestavond ook ruimte was voor verdriet. Na het officiële deel met prijzen voor de beste stagiair, cabaret, een groepsfoto en een muzikaal optreden van een oud-leerling, konden de leerlingen genieten van een disco.