Delfzijlster raad praat nog niet over herindeling

De gemeenteraad van Delfzijl praat woensdagavond niet over de herindeling. Voorman Edward Stulp van Lijst Stulp hoopte het onderwerp op de agenda te krijgen, maar dat zag een meerderheid van de raadsleden niet zitten.

De burgemeesters van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben de raadsleden van de drie gemeenten deze week geïnformeerd over de voortgang van de herindeling.De gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld om te fuseren, nadat de vorming van een supergemeente G7 mislukte. Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vormen vanaf 2019 de gemeente Het Hogeland, waar dus ook de Eemshaven in zit.Voor Stulp is dat laatste nog geen uitgemaakte zaak. De fractievoorzitter ziet graag dat de Eemshaven en de haven van Delfzijl binnen één gemeente vallen. Om dit te bereiken, wil Stulp desnoods wachten met de fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum tot aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, zei hij eerder woensdag tegen RTV Noord . Met een andere gedeputeerde is de kans hierop volgens hem misschien zelfs groter.Stulp wilde daarom woensdag praten over de mogelijkheid om de Eemshaven toch bij Delfzijl, Appingedam en Loppersum te trekken. Maar een meerderheid van de raad ging hier dus niet in mee. Zo wilde Fractie 2014-voorman Henk Lameijer eerst alle benodigde stukken hierover lezen, voordat hij erover wil discussiëren.Over drie weken komt de gemeenteraad van Delfzijl weer bij elkaar. Mogelijk staat de toevoeging van de Eemshaven dan wel op de agenda. De DAL-gemeenten willen nog voor de zomer een onderzoek naar de fusie hebben afgerond.De drie gemeenteraden willen dit najaar beslissen of de fusie wel of niet doorgaat, zodat het geen onderwerp wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.