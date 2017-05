In Twij Deuntjes: Peter Schaap, Martin Korthuis & Eddo Pol, veur t eerst op Noord

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Moar ook Jan Henk de Groot, Marlene Bakker, Bas Schröder en Bert Hadders

Zundag 7 maai



Harry Niehof & Los Bomberos - Kenailkleureg vel



Snikhait - Leutje Gertje



Erwin de Vries - Maria



Klaas Spekken - n Vergeten soldoat



Krödde - Ins Blaue hinein



Em Huisken - Too vööl van heel nix



Marlene Bakker - Loat Grunnen nait zakken



Aino Venna - Suzette



Harm & Roelof - Drents wichtie



Martin Korthuis & Eddo Pol - Nij



Niël Rademan - Die woordenaar



Carlos Núñez - Mambo



Uur 2:



Bert Hadders & de Nozems - Poolse bruid



Lianne Abeln - Wilde hoaren



Jan Henk de Groot - 101 Dalmatieners



Hans van der Lijke - Laand van heu en stro



Roelof van de Velde - t zulfde laid



Peter Schaap - Arme vrijheid



Vanderlinde & Jongedijk - Stilstoan is mien wins



Törf - Vergoan en verdronken



Martin Korthuis & Eddo Pol - Cadaans



Christy Moore - Where I come from



Westkantstad - Mien kameroad



Bas Schröder - Mörn ist weer licht

