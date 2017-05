Oldambt voegt daad bij het woord en dreigt COA met dwangsom

De gemeente Oldambt slaat met de juridische vuist op tafel richting het COA. De gemeente dreigt met dwangsommen, als het COA niet snel iets doet aan de noodopvang in Beerta.

De afspraak was dat de vluchtelingen op 2 februari allemaal vertrokken zouden zijn. Drie maanden later, op 2 mei, moest het terrein weer leeg worden opgeleverd. De grond is eigendom van de provincie.Maar 2 mei is voorbij, en de noodopvang staat er nog steeds. Dus stuurde Oldambt een brief met daarin de dreiging om boetes te innen.'Wij hebben dit besluit nu genomen om aan het COA duidelijk te maken dat we niet langer accepteren dat ze zich niet aan afspraken houden', zegt burgemeester Pieter Smit.'Ook aan onze inwoners willen we laten zien dat we ons aan de afspraken willen houden. Zij hadden ooit allerlei vragen toen de noodopvang hier kwam, die hebben we toen netjes beantwoord. Als we niks doen, dan zijn we geen knip voor de neus waard', zegt Smit.De dwangsom gaan in op 17 juni en bedraagt 10.000 euro per dag, tot een maximum van 300.000 euro.Het COA heeft nu twee weken tijd om daarop te reageren. Smit hoopt dat de gemeente de dwangsommen uiteindelijk niet hoeft te innen. 'We willen vooral zo snel mogelijk met het COA om tafel. Ik hoop dat de brief genoeg pressie veroorzaakt om met een planning te komen.'Werkt de brief niet, dan zou nog een gang naar de rechter kunnen volgen. Smit verwacht niet dat het zover gaat komen.