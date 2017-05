Wie steelt er nou een bijenvolk?

Hij kan het niet geloven. Een collega die twee bijenkasten steelt. Imker Jan Elso vindt het 'ongelooflijk' en 'schandalig'. De reden van de diefstal weet hij niet. Elso denkt dat het komt door de bijensterfte. 'Het is dan heel makkelijk om van iemand anders bijen te stelen.'

Voor een boer aan de Eekerweg vlakbij Scheemda onderhoudt Elso de bijenvolken. De 84-jarige uit het Drentse Wijster rijdt om de twee weken met zijn zoon mee om te kijken hoe het met de bijen is. Deze week waren twee van de zes kasten verdwenen.'Het moet een imker geweest zijn die ze gestolen heeft. Want een gewone burger zal niet bij de bijen komen, omdat ze steken', vertelt Elso. De gestolen kasten, inclusief het bijenvolk, zijn per stuk 400 euro waard. Maar volgens Elso gaat het meer om de bijen. Het kost heel wat moeite om een gezond en goed bijenvolk te krijgen.De gestolen bijenkasten stonden vlakbij de NAM-locatie. Elso hoopt dat bewakingscamera's van de gaswinningslocatie de daders hebben gefilmd. 'Die staan gericht op de toegangsweg. De auto van de dader moet daarop te zien zijn.' Onlangs zijn er ook al op een ander erf bijenkasten gestolen.Er is inmiddels aangifte gedaan van de gestolen bijenkasten.