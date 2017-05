Heropende supermarkt loopt stroef

De drie maanden geleden heropende supermarkt in Nieuw-Buinen heeft niet de flitsende start gemaakt waarop de initiatiefnemers hadden gehoopt.

De omzet moet nog flink omhoog om de winkel open te kunnen houden. Dat bleek bij een bijeenkomst voor klanten, schrijft RTV Drenthe De voormalige Spar stond na de sluiting geruime tijd leeg, maar na initiatieven vanuit het dorp heropende de winkel onder het label That's Fresh drie maanden geleden. Mede-eigenaar Henk van der Veen organiseerde een evaluatie-avond, waar zo'n dertig klanten op af kwamen.'De start was niet goed en dat lag ook deels aan ons', sprak Van der Veen. 'Er was veel tijdsdruk, het assortiment was nog niet op orde en ook de prijzen moeten beter.'Dat was ook bij de bezoekers een veelgehoord thema. Maar complimenten waren er ook. Zo complimenteerde een vrouw de supermarkt met de heerlijke knakworsten.Van der Veen verhulde niet dat de winkel op dit moment te weinig omzet draait. 'Het dorp heeft meer dan vijfduizend inwoners. Maar de omzet die we hadden verwacht, halen we lang niet. Als dit de komende maanden niet beter wordt, moeten we misschien besluiten om er weer mee te stoppen, maar zo ver is het nog niet. We hebben geluisterd naar het dorp en we gaan er voor.'