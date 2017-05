College gaat overstag: heel Bellingwolde-Oost krijgt betere straatverlichting

'Het was een reële vraag. We hebben er nog een keer goed naar gekeken en in het totale plaatje konden we het meenemen', zegt wethouder Wim 't Mannetje van Bellingwedde.

Daarmee krijgen de straten in Bellingwolde-Oost die eerst maar voor de helft nieuwe straatverlichting zouden krijgen, over de volledige lengte nieuwe lichtmasten.



Niet de bedoeling

Dat was een paar weken geleden niet de bedoeling van het college. De vernieuwing van de verlichting zou samen moeten vallen met de vernieuwing van de riolering. En dat laatste betreft maar een deel van de Molenlaan en de Oostersingel in Bellingwolde.



Onder aanvoering van de fractie Neef-Van der Laan protesteerde de gemeenteraad. Dan zouden bewoners in een helft van de straat het nog steeds met de oude afgeschreven verlichting moeten stellen.



Raadsbreed

Ook zou de nieuwe verlichting storingsgevoelig blijven, omdat ze gekoppeld zijn aan de oude lantaarns verderop. Raadsbreed werd aangedrongen om in het plan van aanpak hele straten mee te nemen.



Wethouder 't Mannetje toonde zich toen nog weinig toeschietelijk. Het extra geld voor meer nieuwe verlichting was niet zonder meer beschikbaar binnen de begroting. Wel zou hij kijken of er nog mogelijkheden waren. Die heeft hij gevonden. De extra uitgave van 26.000 euro wordt nu gedekt met een greep in de algemene reserve van de gemeente.

