'Dit is sjoemelen met cijfers om krimpgeld te krijgen'

De gemeenteraad van Delfzijl ging woensdag akkoord met plannen om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

In het zogenoemde woon- en leefbaarheidsplan staat onder meer dat er de komende tien jaar 775 woningen minder nodig zijn in Delfzijl. Dat zorgde voor weerstand vanuit de raad.Het stuk werd in de vorige vergadering ook al besproken. Toen kreeg wethouder IJzebrand Rijzebol het nodige commentaar op dit punt, waarop werd besloten het onderwerp door te schuiven naar de vergadering van woensdag. De prognose is in de tussentijd niet aangepast, wat opnieuw voor kritiek zorgde.Die kritiek kwam onder meer van Jan Ottens van de Seniorenpartij: 'Er wordt gesjoemeld met cijfers om geld te krijgen uit Den Haag. En dat laten wij toe. Ik niet, ik stem tegen.' Ottens doelt op krimpgelden van het Rijk. Omdat Delfzijl steeds minder inwoners telt, kan de gemeente subsidies krijgen om de leefbaarheid te vergroten en zo de krimp tegen te gaan.Ook Siewert van der Zweep van oppositiepartij Lijst Stulp was fel. 'Dit is een visieloos, klunzig stuk. Het is alsof we het zieligste jongetje van de klas zijn. Want die krijgt een zakcentje. Maar we moeten de ruggen rechten, schouders eronder en niet het zieligste jongetje van de klas zijn.'Coalitiepartij Fractie 2014 uitte tijdens de vorige raadsvergadering ook forse kritiek op de prognose van 775 minder woningen de komende jaren in de gemeente Delfzijl. Raadslid Nick Boersma was woensdag wat gematigder. De partij kon zich vinden in het plan, maar vindt nog steeds dat sloop voorkomen moet worden.'Ons is duidelijk geworden dat dit geen sloopcijfers zijn, maar een verwachting dat er zoveel woningen minder nodig zijn als we niks doen. Maar we willen juist wel wat doen. En als we wat willen doen, moeten we dit stuk goedkeuren om geld binnen te harken uit Den Haag, en dat willen we', zegt Boersma.Ook wethouder Rijzebol wil sloop voorkomen. 'Wij vragen geen geld om te slopen, maar om de leefbaarheid in Delfzijl en de dorpen te verhogen. Als we doorgaan zoals we nu doen, lopen we het risico door te krimpen. Dan hebben we straks 775 woningen minder nodig. Met dit plan willen we de leefbaarheid bevorderen, zodat we het tij kunnen keren.'