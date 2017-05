Auto door brand verwoest

(Foto: 112 Groningen/Marcel Klip)

Op een parkeerplaats aan de Heesterlaan in Haren is in de nacht van woensdag op donderdag een auto door brand verwoest.

Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al volledig in brand.



Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.

