Geen sprake van misdrijf bij dode Zijldijk

De dode die woensdag is gevonden in een woning aan de Schoolstraat in Zijldijk, is een natuurlijke dood gestorven. Er is geen sprake van een misdrijf.





Nadat het lichaam woensdag werd gevonden, hield de politie alle scenario's open. Het onderzoek is nu afgesloten.



