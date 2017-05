Nu nog 'vliegen voor de lol' in Winschoten, straks serieuze business?

Vliegtuigen, gebouwd in Winschoten. Het is de droom van Hans Siedsma. Momenteel verkoopt hij bouwpakketen van kleine vliegtuigjes die mensen met hulp van zijn bedrijf Bushplanes zelf in elkaar kunnen zetten.

'Uiteindelijk willen we hier in Winschoten ook echt vliegtuigen bouwen, een ander type', zegt Siedsma. 'Maar daarvoor moeten we eerst toestemming en vergunningen hebben.'Voorlopig is hij betrokken bij het in elkaar zetten van Zuid-Afrikaanse vliegtuigjes, type Safari, die als een bouwpakket naar de kopers komen. 'Een zogenaamd STOL-vliegtuig, dat op heel korte start- en landingsbanen terecht kan.'Mensen die zo'n bouwpakket kopen, krijgen hulp van het bedrijf van Siedsma. 'Wij zorgen bijvoorbeeld voor technische ondersteuning, de proefvlucht en de keuring.' Dat wordt gedaan door zijn compagnon Frans Besteman, die als verkeersvlieger op een Boeing 747 vloog.Het toestel dat de piloot woensdagochtend test op het vliegveld van Oostwold, is in een half jaar van bouwpakket tot vliegtuig gemaakt. 'We kijken of hij naar ons idee goed vliegt, anders doen we wat aanpassingen.'Het is een totaal andere manier van vliegen dan Besteman als KLM-piloot gewend was. 'Je vliegt met zo'n vliegtuigje voor je lol ergens naartoe, gaat koffie drinken of lunchen.'Volgens Siedsma duurt het in elkaar zetten van de bouwpakketten 'ongeveer 800 uur'. En het kost tussen de 20.000 en 40.000 euro. Net even iets anders dan een IKEA-kast dus. Hij kwam zelf twintig jaar geleden met de doe-het-zelf-vliegtuigjes in aanraking.'Ik vlieg al 35 jaar. Voor mijn werk zat ik over de hele wereld en ik moest in de weekenden wat te doen hebben. Mijn vrouw kocht een doosje voor mij., zei ze.Siedsma heeft grote plannen voor zijn nu nog bescheiden bedrijfje in Winschoten. 'Dit moet een distributiecentrum voor Amerika en Europa worden. Ze hebben mij vanuit Zuid-Afrika gevraagd om het op te bouwen. Voor mij is het nu zuiver hobby. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen de zaak overnemen en de boel runnen, hier vanuit Winschoten.'En dan maken de zelfbouwvliegtuigjes plaats voor 'echte' toestellen, van een wat groter type.