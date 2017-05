'Op mijn 13e verjaardag werd mijn vader door de Sicherheitsdienst meegenomen'

'Het was op mijn dertiende verjaardag, 13 februari 1945.' Gerrit Wiegers weet nog als de dag van gisteren dat zijn vader werd meegenomen door de Duitse geheime politie, de Sicherheitsdienst (SD).

Cornelis is adjudant bij de Marechaussee in Finsterwolde. Om zes uur 's avonds klopt de SD aan bij de kazerne in Finsterwolde. Ze zijn in burgerkleding om te voorkomen dat Cornelis Gerrit Wiegers hen herkent en probeert te ontsnappen.Cornelis doet onvoorbereid de deur open. 'Mitkommen herr Wiegers', krijgt hij te horen. Bij binnenkomst ziet de SD zijn dienstpistool hangen en neemt het meteen in beslag. 'Mien, ze komen me halen', is het enige dat Cornelis Gerrit Wiegers nog als afscheid kan zeggen.Gerrit Cornelis wordt drie dagen voor de bevrijding doodgeschoten door de Duitsers, samen met negen andere Groningers die in het verzet zitten. Dit gebeurt in de bossen van het Drentse Anloo. De familie van Gerrit wordt pas maanden later geïnformeerd.In het Evertsbos in Anloo staat het verzetsmonument. Een steen met tien namen van mannen die op afschuwelijke wijze zijn mishandeld en vermoord.Gerrit Wiegers, zoon van de Oost-Groningse verzetsheld, is zelf inmiddels 85 jaar. 'Mijn vader heeft een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten. Hij is misschien wel de reden waarom ik in dienst ben gegaan en uiteindelijk bij de Koninklijke Luchtmacht terecht ben gekomen. Een van mijn zoons heb ik vernoemd naar mijn vader. Hij zit in mijn bloed', grinnikt de oude baas trots.Nog altijd rijdt hij op 4 mei vanuit Teteringen, een dorpje vlakbij Breda, naar Anloo om zijn vader te herdenken. Cornelis is in Finsterwolde nog lang niet vergeten. Met trots laat zijn zoon het oude woonhuis zien, waar zijn vader door de Duitsers werd meegenomen. Rechts boven pronkt een straatnaambordje met de naam van zijn vader. Ook op de toren van Finsterwolde hangt het straatnaambordje: C.G Wiegersstraat.