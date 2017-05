Veenkade schatte kans op geweld door demente man verkeerd in

Het risico dat een bejaarde bewoner 'opa Penning' in woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam aan zou kunnen vallen is niet goed ingeschat.

Dat zegt de raad van bestuur van Espria, waar Zorggroep Meander met de Veenkade onder valt. Voorzitter John Kauffeld: 'Met de kennis van nu kunnen we concluderen dat bij dit incident die inschatting onvoldoende is geweest.'Het rapport dat de instelling in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft opgesteld is klaar. Daarin staat dat de inschatting van de risico's op agressie bij de man onvoldoende was. Volgens Kauffeld is het incident een vreselijk drama voor alle betrokkenen.De hoogbejaarde Cor Penning werd in december vorig jaar met de ijzeren poten van de rolstoel aangevallen door zijn kamergenoot. Twee weken later overleed Penning aan zijn verwondingen. De kamergenoot was drie dagen eerder met een spoedopname bij Penning op de kamer geplaatst. Hij woonde nog thuis, maar die situatie was niet langer houdbaar.Zorggroep Meander past de werkwijze aan naar aanleiding van het rapport. Voortaan is het niet alleen de hoofdarts die het risico op geweld inschat maar een team van drie zorgverleners: de hoofdarts, het afdelingshoofd en een verzorgende. Dit team moet ook meer rekening houden met de inschatting van familie van de bewoner.Daarnaast zet Veenkade voortaan geen tweepersoonskamers meer in voor crisisopname. Deze bewoners worden voortaan in eenpersoonskamers opgevangen.De zoon van Cor Penning laat weten ervan uit te gaan dat de zaak goed wordt afgerond. 'Het is niet anders, we hebben er een goed gesprek over gehd en nu moeten we verder.'In woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade zijn in korte tijd meerdere incidenten geweest. Naast het overlijden van Cor Penning gaat het om de dood van de 28-jarige Everdiena Rooske en een 73-jarige vrouw met de ziekte van Wegener. Volgens de families van beide bewoners is de zorg onvoldoende geweest.De Inspectie voor de Gezondheidszorg liet die incidenten in eerste instantie door Veenkade zelf onderzoeken. Het onderzoek naar de dood van Rooske is inmiddels afgerond. Veenkade concludeert daarin dat er wel fouten zijn gemaakt, maar dat de zorg op orde was. Het onderzoek naar de andere kwestie is nog niet klaar.De inspectie is inmiddels ook een eigen onderzoek gestart naar de instelling Veenkade.