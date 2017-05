'We zijn het zat. We slepen de NAM voor de rechter'

Ze zijn al drie jaar in onderhandeling met de NAM over compensatie. Zonder resultaat. 'Maar nu zijn we het zat.'

Harm Janssens en Henriëtte Hogewind uit het Overijsselse Lettele stappen naar de rechter. Ze eisen een half miljoen euro van het gasconcern. Als compensatie voor het waardeverlies bij de verkoop van de Aylsumaheerd in Westeremden.Harm is daar jarenlang tot volle tevredenheid veehouder. Henriëtte bestiert een succesvolle kunstgalerie in de schuren van de boerderij.De afschaffing van de melkquotering is voor het paar aanleiding om het roer drastisch om te gooien. 'Ik zag de dreigende schaalvergroting niet zitten. We besloten daarom met het bedrijf te stoppen en de boerderij en het bijbehorende land te verkopen.'Dat is vlak voor het moment dat alle gasellende in Groningen in volle omvang losbarst. 'Dat hebben we geweten. De verkoop leek eerst nog geen enkel probleem, maar door al die publiciteit rond de aardbevingen stortte de markt volkomen in. Er was wel belangstelling, maar de kopers haakten door al dat gedoe weer af.'Uiteindelijk besluiten ze dan maar via een vastgoedmakelaar de boerderij ver beneden de prijs te verkopen. En ze leggen drie jaar geleden direct een claim van tonnen bij de NAM neer. 'Dat is toch heel duidelijk de veroorzaker van deze ellende en onze enorme waardevermindering.'Het gasconcern stuurt er wel twee experts op af, maar daarna wordt het stil. En steeds wordt het moment waarop het gasconcern een knoop doorhakt verschoven. Zoals het nu lijkt komt er in juni een eerste conclusie.Daar wachten ze niet meer op. 'De NAM loopt bewust de boel te traineren. Daar zijn we gewoon zat van. We stappen nu naar de rechter.'Het paar is inmiddels op een prachtig plekje in Lettele onder de rook van Deventer neergestreken. Daar runnen ze samen een vergaderlocatie midden in het bos. Henriëtte heeft er weer een galerie geopend.'Allemaal prachtig, maar daarmee is het verhaal niet ten einde. Om de exploitatie van ons nieuwe bedrijf overeind te houden, hebben we die compensatie ook gewoonweg nodig', zegt Henriëtte.Harm ergert zich eraan hoe met hen en ook veel andere Groningers wordt gesold. 'De NAM en ook de Nederlandse staat zijn eerloos in deze en al die andere zaken. Als je schade veroorzaakt moet je dat oplossen. Dat is makkelijk zat.'Ze hebben inmiddels een advocaat ingeschakeld. Die levert binnenkort een dagvaarding bij het gasconcern af.De NAM beraadt zich nog op een reactie.