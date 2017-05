Kamperen op het voetbalveld van 't Zandt

Nog twee wedstrijden speelt het eerste en enige team van voetbalvereniging 't Zandt op het hoofdveld. Daarna valt na 85 jaar het doek. De club heft zich op vanwege gebrek aan voetballers. Maar wat gebeurt er daarna met het sportveld, de kantine en de kleedkamers?

'Het is zonde als er suikerbieten of aardappelen op worden verbouwd', zegt Drewes Wildeman uit 't Zandt. Samen met Dick Stukkien uit Zeerijp heeft hij plannen voor het sportpark.'Toen we hoorden dat de club ophoudt te bestaan, zijn we op de middenstip gaan staan. En toen wisten we het: we beginnen een minicamping', zegt Wildeman.Het terrein is een geschikte locatie, want het beschikt over alle faciliteiten zoals elektricteit, sanitair en een kantine. Wildeman: 'Ideaal toch?'Het moet niet zomaar een camping worden. De mannen willen er een 'sociaal dorpsbedrijf' van maken. Waar mensen uit de regio kunnen werken die door uiteenlopende redenen niet snel aan de bak komen. 'Samen met hen willen we de camping ook opbouwen', zegt Stukkien.Naast de camping zijn er plannen voor een werkatelier waar mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen voor dagbesteding. 'Daar is echt veel vraag naar', zegt Wildeman. 'Er zijn genoeg voorbeelden van mensen uit het dorp die met een busje naar een sociale werkplaats worden gereden. Straks is dat niet meer nodig.'In het werkatelier kunnen de mensen werken aan duurzame producten. Stukkien: 'Denk aan zonnepanelen, installaties die warm water kunnen opslaan met zonne-energie en kleine windturbines.' Daar hebben ze volgens de Zeerijper geen hogere wiskunde voor nodig. 'We gebruiken geen hoogdravende technieken.'Met de plannen willen de mannen voor meer reuring zorgen in het dorp. 'Dorpelingen kunnen ook bij ons terecht voor een kop koffie', zegt Wildeman, die ook denkt aan extra servicefaciliteiten. 'Zoals een afhaalpunt voor postpakketten die we dan 's avonds rondbrengen.'Het is ook de bedoeling dat Wildeman en Stukkien zorg op locatie gaan aanbieden. 'Bijvoorbeeld bij ouderen die hun tuin niet meer kunnen onderhouden. Dat kan een ideale klus zijn voor onze werknemers.' Uiteindelijk is het de bedoeling dat heel het dorp profiteert van de camping.De gemeente Loppersum is enthousiast over de plannen en trekt 25.000 euro uit voor een haalbaarheidsonderzoek. In september moet duidelijk zijn of Wildeman en Stukkien hun dromen kunnen vervullen.