'Indrukwekkend dat die mensen elk jaar komen herdenken'

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De hele dag zullen er in Stad en Ommeland herdenkingen plaatsvinden, ter nagedachtenis van Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Vanochtend herdachten mensen op de Joodse begraafplaats aan het Selwerderhof in Stad.

'Het is mijn verplichting om hier elk jaar aanwezig te zijn', zegt meneer Cohen. Hij herdenkt vandaag en leest voor uit Hebreeuws schrift. 'Ik ben Joods, mijn naam is Cohen. Niet vergeten, gewoon niet vergeten. Herdenken, elk jaar herdenken.'



'Indrukwekkend'

Meneer Cohen is van Amerikaans komaf en woont nu bijna 47 jaar in Nederland. Hij heeft zijn Nederlandse vrouw in Israël ontmoet. Het koppel is vandaag 4 mei 45 jaar met elkaar getrouwd. 'Het is belangrijk elk jaar, zo lang ik het kan, aanwezig te zijn.'



Of er tegenwoordig voldoende wordt herdacht? 'Moeilijke vraag, ik weet niet wat voldoende is. Ik vind het indrukwekkend dat elk jaar die mensen komen, in hun uniformen. Heel veel respect voor die mensen. Dat is ook een reden om hier te zijn, als respect naar hun toe.'



Herdenkingstocht

De herdenking op de Joodse begraafplaats is onderdeel van een grotere herdenking die de hele ochtend duurt. Deze eindigt aan het einde van de ochtend bij de Canadese plaketten die aan het stadhuis hangen.

