Rechter geeft Synergon gelijk; geen betaalde koffiepauze

Personeel van werkvoorzieningsschap Synergon dat gedetacheerd is bij Rensel Metaal in Winschoten krijgt de koffiepauze van tweemaal veertien minuten per dag niet betaald. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

FNV Overheid had een rechtszaak aangespannen tegen Synergon over de koffie- en theepauzes, omdat 83 medewerkers van het schap voorheen wel betaalde koffiepauzes kregen. Volgens de vakbond moeten de medewerkers daardoor een half uur langer per dag werken, maar krijgen ze hetzelfde loon als eerst.De kantonrechter heeft bepaald dat 'de interne werktijdenregeling gebruikelijk was'. Maar tegelijkertijd was die regeling met doorbetaalde pauzes volgens de rechter in strijd met de CAO, en dus hoeft er 28 minuten per dag niet doorbetaald worden.'Dit is teleurstellend voor de medewerkers', zegt Gea Lotterman van FNV Overheid. 'Onze advocaat gaat de uitspraak nu bestuderen om te kijken of een hoger beroep zin heeft.'Wel gaat de vakbond op korte termijn een ledenvergadering houden met het personeel. 'Daar gaan we de consequenties bespreken, want het is nogal wat als een rechter zegt dat je 2,5 uur per week langer moet werken voor minder geld.'De directie van Synergon is van plan om de betaalde koffiepauzes in het hele bedrijf af te schaffen. 'We zijn blij met de duidelijkheid', zegt directeur André de Wit van Synergon. 'Maar we moeten nog wel met de ondernemingsraad om tafel over hoe nu verder.'