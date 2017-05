Twee aanhoudingen voor steekpartij op Koningsnacht

De politie heeft twee mannen uit Oude Pekela (20 en 21 jaar) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in Winschoten, dat plaatsvond op Koningsnacht.

In die nacht, van woensdag 26 op donderdag 27 april, werd op het Marktplein in Winschoten een 26-jarige inwoner van die plaats met een mes in zijn buik gestoken.De 26-jarige Winschoter probeerde tussen een woordenwisseling te komen van een vriend en de verdachte. Die laatste kreeg vervolgens ook hulp van een vriend. Daarbij werd een mes getrokken en de Winschoter neergestoken.De verdachte ging er daarna met zijn vriend vandoor. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.Op basis van rechercheonderzoek konden woensdag 3 mei de twee verdachten worden aangehouden. Zij zijn ingesloten voor verhoor. Het onderzoek wordt momenteel voortgezet.