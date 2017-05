Vlag hijsen op 4 en 5 mei? Zo doe je het volgens de regels

Herdenking en bevrijding. 4 en 5 mei. Het zijn de twee dagen in het jaar waarop je niet om de Nederlandse vlag heen kan. Maar hoe hijs en hang je de vlag op de goede manier?

Om op 4 mei respect te tonen voor de doden, en op 5 mei juist de bevrijding te vieren, zijn er verschillende vlagregels. Voor de overheid zijn de regels verplicht, voor alle anderen zijn het meer richtlijnen. Op beide dagen zijn er verschillende etiquetten. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten op een rij.- Is de Nederlandse driekleur zonder een oranje wimpel aan de bovenkant.- Moet een verhouding van 3:2 hebben, maar de afmetingen maken niet uit.- Mag de grond niet raken: de vlaggenmast moet dus lang genoeg zijn.- Moet kunnen wapperen.- De vlag moet halfstok hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.- De vlag wordt bij het hijsen eerst vol in de top gehesen en daarna wordt hij langzaam teruggebracht tot halfstok.- Daarna blijft hij halfstok hangen, ook na de 2 minuten stilte.- De vlag moet bij zonsondergang worden weggehaald, tenzij de vlag goed is verlicht en goed zichtbaar blijft.- Bij het neerhalen van de vlag, wordt de vlag nog een keer van halfstok naar de top gehaald.- Wil je naast een Nederlandse vlag ook de Groningse, of een andere vlag uithangen? Die moet dan even groot zijn. Als de provincievlag en de gemeentevlag de Nederlandse vlag flankeren, wordt de provincievlag rechts en de gemeentevlag links van de Nederlandse vlag geplaatst.- Mag de vlag in de top hangen van zonsopgang tot zonsondergang.